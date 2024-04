Das Jagdkommando in Aktion: Wie man in Geiselhaft überlebt

Vor heiklen Auslandsmissionen oder für ihre Tätigkeit in instabilen Ländern und Krisengebieten trainiert die Elite- und Antiterror-Einheit des Bundesheeres Gesandte des Außenministeriums und Botschaftsmitarbeiter darauf, was ihnen im Einsatz widerfahren könnte.

Es ist ein eindringlicher Appell, den der Ausbildungsleiter des Jagdkommandos an die Teilnehmer des „Hostile Environment Awareness Training“, kurz HEAT im Hauptquartier des Jagdkommandos in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt richtet.

© HBF/Gunter Pusch Kann der Checkpoint zur Gefahr werden?

Training für Krisengebiete Dieser Tage durften knapp zwanzig Journalisten und angehende Kriegsberichterstatter das Seminar des Bundesheeres in Wiener Neustadt sowie am Truppenübungsplatz Blumau besuchen. In Empfang genommen wurden sie vom stellvertretenden Kommandanten der Sondereinheit, Oberst Rudolf Weissenbacher. Die HEAT-Ausbildung wird in diplomatischen Kreisen für all jene Krisengebiete empfohlen, wo Entführungen, Kampfhandlungen, Terroranschläge und schwere politische Unruhen an der Tagesordnung stehen. Einer von ihnen Christoph Sternat. Nur wenige Tage nachdem er seinen Dienst als österreichischer Repräsentant im Palästinensischen Autonomiegebiet im Westjordanland in Ramallah antrat, geschah am 7. Oktober der Terrorangriff der Hamas auf Israel. „Seinen Dienstbeginn stellt man sich grundsätzlich anders vor“, meinte Sternat.

Jagdkommando-Fakten 1963 wurde der Befehl zur Durchführung des ersten Jagdkommando-Grundkurses erteilt und eine Kompanie für Sondereinsätze aufgestellt. 1965 wurde erstmals beim Jagdkommandogrundkurs die Ausbildung zum Fallschirmspringer integriert. 1969 kam auch die Kampfschwimmerausbildung hinzu, die in Österreich nur vom Jagdkommando übernommen wird. 1976 wurde die Ausbildung der Jagdkommandosoldaten nach Wiener Neustadt verlegt, wo sie bis heute in der Flugfeldkaserne angesiedelt ist.

Der Staat hilft Es dauerte bis 1. November, bis man alle Österreicher in den Wirren der Kampfhandlungen aus dem Krisengebiet in Sicherheit gebracht hatte. Teilweise unter gefährlichsten und abenteuerlichen Umständen über die Sinaihalbinsel nach Kairo. „Grundsätzlich wird kein österreichischer Staatsbürger zurückgelassen“, meint dazu Gesandter Clemens Mantl, Sprecher des Außenministeriums. Österreicher, die im Ausland in Gefahr geraten, können sich sicher sein, von ihrem Land bestmögliche Unterstützung zu bekommen, sagt Mantl. Was Reisende, Diplomaten oder Journalisten in Kriegsgebieten erwartet, darauf zielt das dreitägige HEAT-Seminar ab. Wesentlicher Bestandteil der Ausbildung ist das richtige Verhalten bei Geiselnahmen und in Gefangenschaft, das Passieren von militärischen Check-Points, Tricks beim Lösen von Fesseln und Handschellen, bis hin zur Vorbereitung einer Flucht sowie ein Überlebenstraining oder das Orientieren im Gelände.

© Wammerl Patrick Der Gesandte in Ramallah, Christoph Sternat (li.), und Clemens Mantl vom Außenministerium in Wr. Neustadt

„Wenn sie in Gefangenschaft geraten, ist eines wesentlich. Man muss den Verlust der Kontrolle akzeptieren und sich mit der Möglichkeit des Todes auseinandersetzen“, erklärt der Ausbilder. In einer Selbstaufgabe dürfe dies aber nicht enden. Am Beispiel eines ehemaligen Jagdkommando-Soldaten, der neun Monate Einzelhaft in einem Horrorgefängnis in Libyen überlebte, werden beim Training verschiedenste Szenarien durchgespielt. Ein wichtiger Rat der Profis: „In fast jeder Gruppe von Terroristen oder Geiselnehmern gibt es einen Mitläufer, eine schwache Person. Wenn man es schafft, diesen heraus zu filtern und eine Beziehung aufzubauen, kommt man vielleicht auch an verbesserte Haftbedingungen oder Vergünstigungen“.

© HBF/Gunter Pusch Beim Outdoor-Seminar