Kampf gegen den Terror: Das Jagdkommando wird zum Netflix-Hit

Nur die Besten schaffen das beinharte Auswahlverfahren, dafür sind die Soldaten des Jagdkommandos mit Sitz in Wiener Neustadt auch die Elite-Truppe des Bundesheeres .

Nun könnte sich der Bekanntheitsgrad der Spezialeinheit, die bei anderen Armeen bereits einen sehr guten Ruf genießt, noch deutlich steigern. Der Grund: Das Jagdkommando ist Teil der Dokuserie „Toughest Forces on Earth“. Die Serie startet am 22. Mai 2024 auf Netflix .

Drei internationale Soldaten erhalten Einblicke in die Taktiken und die Bewaffnung des Jagdkommandos. Unter Führung der Spezialeinsatzkräfte führen sie Aktionen unter extremen Bedingungen aus: von einem terroristischen Überfall im hochalpinen Gelände, klettern in einer Steilwand bis hin zu einer Geiselnahme im Kernkraftwerk.

Die Soldaten standen im April im Zentrum der Dreharbeiten. Gefilmt wurde in der Steiermark und in Niederösterreich. Während dieser Zeit wurden ein Soldat der US-Army, der britischen Special Forces und ein US Navy Seal auf die Probe gestellt.