Investoren liebäugeln mit Asia-Therme Linsberg

Aufgrund einer Geheimhaltungsvereinbarung hält man sich in der Gemeinde aber bedeckt. ÖVP-Bürgermeister Hans Rädler sieht in einem möglichen Verkauf aber eine riesige Chance für die Region. „Nach so langer Zeit bedarf es unbedingt eines Relaunches. Wir stehen der ganzen Sache sehr positiv gegenüber“, so Rädler, der sich wegen des laufenden Verfahrens nicht weiter dazu äußern möchte.

Es war im August 2008, als die Therme mit asiatischem Einschlag und angeschlossenem Wellnesshotel eröffnet wurde. Das Resort ist im Besitz einer Gesellschaft mit rund 100 Eigentümern, die in dem Modell ein Finanz-Investment sahen. Auch die Gemeinde ist mit einem Anteil von einer Million Euro dabei, außerdem gehört der Kommune der Thermenparkplatz.