„Wenn wir einem Kind Selbstvertrauen und Zuwendung schenken, hilft das wesentlich mit, dass es das Leben gut meistern kann.“

So erklärt Monika Distelberger die Intention des Projekts LEILA (Lernen Engagiert International - LernpatInnen Amstetten). Auf Initiative der Pädagogin und Erziehungsberaterin stellen sich in Amstetten seit mehreren Jahren Erwachsene als ehrenamtliche Lernpaten für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache zur Verfügung. Dabei bieten die rund 30 Lernpaten und -patinnen aber nicht klassischen Nachhilfeunterricht an, sondern unterstützen ihre Schützlinge in den verschiedensten Lebenssituationen.

„In Köpfen, die unbelastet sind, findet auch der Lernstoff der Schule leichter Platz“, sagt Distelberger. Der Amstettner Freiwilligenverein LEILA geht heuer ins neunte Jahr und startet wieder im September. Kindern im Pflichtschulalter, die aus Flüchtlingsfamilien oder auch aus fremdsprachigen Familien stammen, finden in dem Verein Unterstützung.