Industrie-Gelände bietet Kunstschaffenden eine Bühne

Es ist eine Spielweise für junge, aufstrebende Künstler. Für einige ist es das erste Mal, dass sie eine breite Bühne für ihr Können und Talent bekommen. Vor wenigen Tagen wurde die „StreetArt Galerie Alter Schlachthof“ in Wiener Neustadt vor vielen Festgästen eröffnet. 13 Künstler und Künstlerinnen haben den Juni über am historischen Gelände an ihren teils überdimensionalen Werken gearbeitet.

Auf Leinwänden, Holztafeln, Fassaden und historischen Mauern wurde in stundenlanger Arbeit gepinselt, gesprayt und gewerkt. Zum Start haben sie für ihre Arbeiten viel Applaus geerntet.

Im Rahmen des Industrie/4Festivals 2024 ist das Gelände mit dem Industrie-Charme der vorletzten Jahrhundertwende zu einer repräsentativen Ausstellung unter freiem Himmel herangewachsen.