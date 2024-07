"Bin entzückt": Dietmar Grieser mit neuem Wiener Preis ausgezeichnet

Dietmar Grieser, in Deutschland gebürtiger österreichischer Autor, Journalist und "Literaturreporter" ist am Dienstag im Wiener Rathaus für sein Lebenswerk mit dem erstmals vergebenen "Preis für besondere kulturelle Verdienste um die Stadt Wien" ausgezeichnet worden. "Ich bin entzückt und danke von ganzem Herzen. Nicht die Stadt Wien schuldet mir Dank, sondern ich der Stadt Wien", meinte der 90-Jährige, schließlich verdanke er Wien einen Großteil seiner Themen und Stoffe.

Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird künftig auf Vorschlag der Kulturabteilung durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin "an Personen oder Personengemeinschaften vergeben, die sich durch herausragende und langjährige Verdienste im Bereich der Kultur oder Wissenschaft der Stadt Wien verdient gemacht haben", wie es in den Statuten heißt. "Mit der Auszeichnung zeigt die Stadt Wien ihre Wertschätzung für die besonderen Leistungen der Geehrten, die mit ihrer unermüdlichen Arbeit wesentlich dazu beigetragen haben, die Stadt Wien in ihrer Bedeutung als Ort der Kunst, Kultur und Wissenschaft hervorzuheben."

"Ich kann mir keinen geeigneteren Menschen vorstellen, den man diesen Preis verleihen möchte", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der Feierstunde im Roten Salon. "Es gibt nicht viele Menschen, die so viele Visitkarten in die Welt hinausschicken. Ihre Bücher sind Visitkarten der Stadt Wien." Der in Hannover Geborene habe als Wahlwiener vermutlich viel herzlicher und freundlicher über Wien schreiben können als jeder gebürtige Wiener, so Ludwig. "Niemand hat mehr über Wien geschrieben, noch dazu mit so viel Sachkenntnis und Herzblut. Sie gehören nach Wien!"