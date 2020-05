Dietmar Grieser: Die Straße zum ersten Kipferl

Kann sein, dass es ein "Aug in Aug" gibt selbst mit den Dingen; und dass man deshalb nicht gierig darauf losstürmen soll, wenn man sich etwas anschauen will.

Kann sein, dass auch "das Ding" Zeit braucht, um DICH anzuschauen. Dann erst zeigt es sich ganz und gar.

Das macht Dietmar Grieser seit Jahrzehnten. Besser: seit (geschätzten) 156 Büchern. Sie lesen sich immer wie eine Plauderei, eine einseitige halt. Der Hannoveraner Grieser ist längst eine Wiener Tratschen geworden und erfreut wie vor 40 Jahren, als er uns zum ersten Mal "Schauplätze der Weltliteratur" ins Haus brachte.

Seine neueste Spurensuche hat als roten Faden:

Wege.

Legendäre und private. Veza Canettis "Gelbe Straße" in der Leopoldstadt wird gesucht, Hugo Bettauers "freudlose Gasse", Tennessee Williams’ "Endstation Sehnsucht" in New Orleans (wo keine Straßenbahn mehr hält, aber immerhin ein Autobus), die Catfish Row aus " Porgy and Bess", Fellinis namenlose " La Strada" bei Viterbo, die Lombard Street aus der TV-Serie "Die Straßen von San Francisco" ...