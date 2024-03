Dietmar Grieser: „Ich bin halt eine Tratschen“

Dietmar Grieser, 1934 in Hannover geboren, aufgewachsen in Oberschlesien, lebt seit 1957 in Wien. (Hannover erwähnt er nicht gern, die Stadt hat ihn nie gebührend geehrt). Nicht ganz so lange, aber gewiss seit vielen Jahrzehnten wohnt Grieser im vierten Stock eines Gründerzeithauses in Wien-Landstraße. Man sieht dieser Wohnung an, dass in ihr viel gelebtes Leben steckt. CDs stapeln sich (Zarah Leander, Alfred Brendel liegen obenauf), Bücher liegen aufgeschlagen herum. Gerade hat er eine Biografie von Clara Schumann in Arbeit. Auch Belletristik liest er viel. Zuletzt Tonio Schachingers „Echtzeitalter“. „Abgesehen von den Passagen über das Gaming erfrischend“. Grieser verfolgt das literarische Geschehen rege. Das aktuelle, aber naturgemäß hat das vergangene einen besonderen Status. Die Bücherregale reichen bis zur Decke. Allein die Sammlung von Feuilletonisten. Torberg, Polgar, Weigel, Altenberg, Kisch. Viele Erstausgaben, vieles signiert. Liebling ist der heute fast vergessene deutsche Autor Victor Auburtin. „Er ist mein Säulenheiliger.“

Fünfzig Jahre Tratsch, getippt in fünfzig Büchern auf der immerselben Schreibmaschine. Einer Olympia. Jährlich gewartet, tut sie ihren zuverlässigen Dienst, ohne je müde zu werden. Auf ihr schrieb er einst das Buch „Vom Schloß Gripsholm zum River Kwai“, das ihn, den damals komplett unbekannten Autor, mit einer unglaublichen Erstauflage von 13.000 Stück in die Bestsellerlisten katapultierte. Kurz danach dann das erste Wienbuch „Alte Häuser – Große Namen“. „Ein fader Titel, aber das Buch hat trotzdem eingeschlagen. 20.000 Stück wurden sofort aufgelegt (es folgten weitere Auflagen) – und ein Genre erfunden. Griesers Wiener G’schichten.

Grieser wohnt mit seiner Schreibmaschine. Anderen Menschen oder Haustieren wäre sein rastloses Leben nicht zumutbar. (Einziges Tier im Raum: ein gelb-weißer kniehoher Plastikvogel vom Tandler. Grieser geht gerne zum Tandler). Wenn Grieser nicht auf Recherchereise ist, dann auf Lesereise. In manchen Jahren hat er es auf 100 Veranstaltungen pro Jahr gebracht, voriges Jahr, mit 89, immerhin auf 25. Sein preußisches Erbteil tritt in dieser Arbeitsdisziplin zutage. Fleißig und emsig ist er. Und ein Morgenmensch. Wie Thomas Mann schon um sieben vor der Schreibmaschine. „Manchmal wundere ich mich selber, wie ich das alles durchgehalten habe.“

Das Genre der gut lesbaren, feuilletonistischen Sachbücher rund um Literatur und Geschichte, der literarischen Reportagen, das Grieser zumindest miterfunden hat, explodierte später. Grieser blieb einer der erfolgreichsten Vertreter. Die meisten seiner Bücher sind Longseller. Sein jüngstens, „Es muss was Wunderbares sein … über das Salzkammergut und seine Künstler“, liegt nun schon in der zweiten Auflage vor.

Ein solcher Glanz!

Aber auch das, was man „typisch Wienerisch“ nennt, hat Grieser in sich. Das „ein bissl Drumherumreden“. Den Leuten nicht direkt ins Gesicht sagen, was man denkt. Wenn der Wiener sagt, „gehen wir einmal auf einen Kaffee“, sollte man nicht damit rechnen, dass dieses Versprechen jemals eingelöst wird.

Grieser kam einst als Student nach Wien. Aus einem Semester wurde ein Leben. Mittlerweile ist er eingebürgert, wobei die Österreicher-Werdung formal gar nicht so einfach war. Das Amt war misstrauisch, glaubte nicht, dass er das wirklich wollte.

Autobiografisches hat er immer wieder in Büchern erzählt, etwa die Geschichte der Flucht seiner Familie aus Schlesien vor der Roten Armee. Grieser studierte in Münster, sein Professor schlug ihm ein Auslandssemester in Wien vor.

„Er rief: ,Grieser, Sie müssen nach Wien!’ Was blieb mir anderes übrig? Ich kam mit dem Nachtzug um sechs Uhr Früh an. 23 war ich damals. Ich ging vom Westbahnhof die Mariahilfer Straße hinunter in Richtung Innenstadt. Heute sagen viele, Wien sei damals mausgrau gewesen. Für mich war es ein solcher Glanz! Ich kam aus der tiefsten Provinz, wo alles kaputt war. Meine Schulstadt war zu achtzig Prozent zerbombt. Und Wien? Die herrlichen Fassaden und der Blick dahinter, man konnte ja noch in die Höfe gehen, es gab keine Gegensprechanlagen. Es klingt kitschig, aber die Stadt war ein überwältigendes Erlebnis für mich. Dann hier leben und Fuß fassen zu können, von Wien angenommen zu werden. Was für ein Glück!“