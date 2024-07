Die Möglichkeit, groß zu denken: Belvedere 21 zeigt "Visionäre Räume"

Wenn sich dereinst ein neues Publikum umzuschauen beginnt, was Österreich jenseits der Achse Mozart-Beethoven-Klimt-Schiele noch so an Kultur hervorgebracht hat, wird es vielleicht bei Werken von Walter Pichler landen. Vielleicht wird es dabei auch die Fähigkeit, im Kleinen groß zu denken, als Qualität eines ganz besonderen Kunstverständnisses erkennen, für das Pichler beispielhaft steht.

In einer Ausstellung im Belvedere 21, die man im Sinne der Grundbildung gesehen haben sollte, sind von Pichler auf kleinen Blättern gezeichnete Szenarien mit Objekten in einem Raum zu sehen. Oder auf Sockeln platzierte Objekte wie jenes, das ein wenig an Darth Vaders Helm aus „Star Wars“ erinnert.