Banksy äußerst sich zu Kritik an Flüchtlingsboot bei Pop-Festival

Ein Schlauchboot, auf dem Gummipuppen in orangen Rettungswesten saßen, wurde auf dem großen Festival im britischen Glastonbury am vergangenen Wochenende zum Gesprächsstoff: Das Boot, das an Flüchtlingsboote erinnerte, wie sie nicht nur im Mittelmeer, sondern auch im Ärmelkanal immer wieder aufgegriffen werden, war beim Auftritt der Rockband Idles am Freitag (28. 6.) über die Menge geschickt worden.

Zugegeben

Wenig später bekannte sich der anonyme Künstler Banksy auf seinen offiziellen Kanälen dazu, hinter der Aktion zu stehen. Der Künstler, der bereits mehrmals in Glastonbury aktiv gewesen war, hatte das Boot just zu einem Song der Band in die Menge geschickt, in dem es um Migration ging. Die Musiker sagten aber, sie wussten nichts davon.

"Geschmacklos und niederträchtig" sei die Aktion gewesen, sagte der Innenminister James Cleverly später auf Sky News. "Es gibt Leute, die über kriminelle Handlungen, die Menschenleben kosten, Witze machen", sagte er. "Das ist nicht lustig, das ist niederträchtig ("vile", Anm.). Es feiert den Verlust von Menschenleben im Ärmelkanal."