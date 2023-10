In NÖ sprießen die Kindergärten: Steiniger Weg zur Betreuungsgarantie

„In 30 Gruppen werden in Wiener Neustadt derzeit 514 Kleinkinder – am Vormittag kostenlos – betreut“, betonte Bildungsstadtrat Philipp Gruber (ÖVP). „Dies bedeutet eine finanzielle Entlastung von rund 300 Euro für die Familien“. Seit 2022 habe man vier neue Kindergärten eröffnet und dafür 8,2 Millionen Euro investiert. Vier weitere seien in Bau und sollen bis September 2024 in Betrieb genommen werden – Investment: weitere 14 Millionen Euro. Zudem befinden sich drei weitere Kindergärten in Planung. Zusammengefasst gebe es 79 Gruppen in 21 Kindergärten in Wiener Neustadt und 19 weitere bis 2024.