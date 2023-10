Zwei Cobra-Einsätze in NÖ: Familienstreitigkeiten als Auslöser

Ein Familienstreit dürfte einen Großeinsatz der Polizei am Freitagnachmittag in Melk, bei dem auch die Sondereinheit Cobra an Ort und Stelle war, ausgelöst haben. Ein Mann soll dabei zwei Frauen, seine Partnerin und deren Tochter, bedroht haben. Die Situation habe aber rasch und "unspektakulär" aufgelöst werden können, hieß es am Samstag auf APA-Anfrage von der Polizei Niederösterreich. Dass die Cobra hinzugezogen wurde, sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

