In den Luftkampf um die Flugrettung kommt Bewegung

2021 machte „Martin 5“ überraschend einen Abflug aus Niederösterreich. Warum, erklärt Roy Knaus so: „Die Zeiten waren mit den Lockdowns sehr unsicher, und auch wirtschaftlich hat uns Corona schwerer getroffen, als wir das 2020 abschätzen konnten. Daher hat es länger gedauert, bis sich unsere Geschäftsfelder stabilisiert haben und wir Martin 5 jetzt wieder in Betrieb nehmen konnten.“

Burgenland-Heli

Die „Gelben Engel“ sind in der Ostregion mit Christophorus 9 in Wien vertreten, der C 3 und der Intensivtransporthubschrauber ITH starten von Wiener Neustadt aus. Dort gibt es seit dem 1. April einen gelben Neuzugang. Bis der geplante neue Stützpunkt für das Burgenland in Frauenkirchen fertiggestellt ist, hebt Christophorus 18 als „Überbrückungslösung“ von Wiener Neustadt ab. „Die Versorgungssicherheit im Nordburgenland ist damit zu jedem Zeitpunkt garantiert und schon jetzt auf ein neues Qualitätslevel gehoben“, sagt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).