Notarzthubschrauber Nordburgenland: Vergabeverfahren voller Mängel

Worum geht es? Im Februar 2022 hat das Land den gemeinsamen Betrieb für zwei Standorte ausgeschrieben. Für den Landessüden, wo der ÖAMTC seit 2006 einen Stützpunkt in Oberwart betreibt, und erstmals für den Landesnorden, wo Anfang 2023 ein neuer Stützpunkt in Betrieb gehen sollte. Das Land erteilte Roy Knaus den Zuschlag, der ÖAMTC zog dagegen vor Gericht und bekam recht. Die Verträge des Landes mit dem ÖAMTC für beide Stützpunkte laufen bis 2031.

Warten auf Stützpunkt

Das Land hat für beide Standorte gemeinsam maximal 2,2 Millionen Euro jährlich budgetiert.

Der Stützpunkt im Bezirk Neusiedl am See fehlt bis heute. Das Nordburgenland wird - wie schon in den vergangenen vier Jahrzehnten - von Wiener Neustadt aus mitversorgt.