Im Weinviertel spürt man den literarischen „Fahrtwind“

Bereits seit Jahren gestaltet der gebürtige Gänserndorfer Rudolf Achter gemeinsam mit dem Künstler Gottfried Laf Wurm Kalender. „Aufgrund unsrer 75 Geburtstage und unserem Jubiläum zu 45 Jahren Freundschaft haben wir uns nun dazu entschlossen, etwas besonderes zu machen“, sagt Achter.

Gottfried Laf Wurm sei auf die Idee gekommen, ein Buch über das Weinviertel zu verfassen. Bei dem Buch handelt es sich um eine Reiseerzählung, in der der ehemalige Lehrer Rudolf Achter in zahlreichen Radetappen das südliche Weinviertel erkundet. Halt gemacht wird dabei am zahlreichen Orten, um die lokalen und historischen Gegebenheiten für das Buch aufzuarbeiten.