Hundeflüsterer macht die Tiere fit für den Alltag

Stressfreier Einkauf

Mit gezielter Arbeit lasse sich laut dem Experten jeder Hund so abrichten, dass man überall stressfrei mit seinem treuen Begleiter hingehen kann – zum Wirt, auf den Campingplatz oder in ein überfülltes Einkaufszentrum. „Wenn ich an solchen Orten mit meinen Hunden auftauche, werde ich immer wieder auf ihr braves Verhalten angesprochen. Für mich ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft es nicht mehr gewöhnt ist, einen oder sogar mehrere entspannte Hunde in der Öffentlichkeit zu sehen“, sagt der Trainer.