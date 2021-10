Trüffelsuche in Istrien: Mit den feinen Nasen der Frauen

Kurz währt der Frust. Nur wenige Minuten später sind die fünfjährige Mojca und ihre um ein Jahr jüngere Kollegin Nika erfolgreicher. Artig treten sie von ihrer Leibspeise zurück. Das mag ihnen an diesem Vormittag nicht immer gelingen. Denn öfters als der Besitzerin lieb ist, wissen die Hündinnen, was gut (und teuer) ist. Die Frauen auch.

Trüffelsucherinnen wie Daniela Puh sind zwar nicht in der Mehrheit im Mirnatal, aber auch keine Exotinnen. Ihre Oma ging bis 75 täglich in den Wald, ihre Mutter ist heute überhaupt die Erfahrenste und Fleißigste in dem Familienunternehmen Pietro & Pietro. „So hießen meine Opas“, sagt Daniela. Sie zählt zur dritten Generation. „Meine beiden Töchter wären die vierte.“

Anders als in Italien hat man die Trüffeln in Istrien bis in die 1930er-Jahre abgetan und als lästige „wilde Kartoffeln“ im besten Fall an die Schweine verfüttert.