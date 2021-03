Die Nase geht tief, der Hund ist auf der Spur

Fährtenschuhe

Heute wird es aber schon anspruchsvoller. Brandstätter hat dafür ein ganzes Arsenal an Material vor sich ausgebreitet und zeigt den Schülern, was es braucht, um einen Jagdhund zu trainieren: Einerseits eine acht bis zehn Meter lange Hundeleine – aus Leder oder Kunststoff – einen Napf, etwas Wasser, Leckerlis und Verbandszeug für den Hund. Andererseits eine „Wundertüte“ – wie Kühberger sie nennt – in der sich eine Plastikflasche voller Schweiß, das Haupt und die Decke des Wilds und die Fährtenschuhe, an denen die Läufe des Wilds angebracht sind, befinden. „Damit lege ich meine Fährte“, sagt Brandstätter.