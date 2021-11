Hubschrauberabsturz: Obduktion des getöteten Piloten angeordnet

Nach dem Absturz des Hubschraubers von Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner (77) laufen die Ermittlungen zur Ursache auf Hochtouren. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, gegenüber dem KURIER erklärt, hat die Ermittlungsbehörde die Obduktion des getöteten Piloten angeordnet.

Es geht darum die genaue Todesursache zu bestimmen und heraus zu finden, ob der 50-jährige Kärntner vielleicht am Steuer der Maschine vor dem Unglück ein gesundheitliches Problem hatte. Roland Prünster galt als erfahrener und besonnener Hubschrauberpilot. Er flog seit 2016 für das Unternehmen „Goldeck-Flug“, Hauptinvestor des Charterfluggesellschaft ist Haselsteiner selbst.

Kurz vorher ausgestiegen

Der Strabag-Chef war wenige Minuten vor dem Absturz bei einer Zwischenlandung am Semmering aus der Maschine ausgestiegen um einen persönlichen Termin wahrzunehmen. Das rettete ihm das Leben. Der Helikopter flog weiter und zerschellte am Sonntag gegen 16.45 Uhr bei starkem Nebel am Flugplatz Wiener Neustadt-Ost.

Das Wrack ging sofort in Flammen auf. Bei Goldeck-Flug ist man nach dem tragischen Unfall „schwer geschockt“, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber dem KURIER erklärt. Der verunglückte Pilot sei ein enger Vertrauter von Hans Peter Haselsteiner gewesen, das Verhältnis war sehr freundschaftlich. Prünster habe als Pilot auf Grund seiner Besonnenheit das volle Vertrauen des 77-jährigen Strabag-Chefs genossen, so der Sprecher. Man könne sich das Unglück derzeit nicht erklären.