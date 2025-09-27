Home Invasions geklärt: Award für "Kriminalisten des Jahres“

Eine dieser Auszeichnungen dürfte heuer im Oktober die Raubgruppe des Landeskriminalamts (LKA) Niederösterreich entgegen nehmen.

Wie LKA-Chef Stefan Pfandler erklärt, konnten die Raubermittler 2024 "drei äußerst brutale Home Invasions sowie einen versuchten Raubmord klären“. Es waren umfangreiche Erhebungen auch im Ausland nötig, zumal die Täter ähnliche Straftaten in Nachbarländern verübten.

Beinahe ein Raubmord

Zu den geklärten Fällen zählt eine Home Invasion auf eine 95-Jährige und deren pflegebedürftigen Söhne in Hinterbrühl (Bezirk Mödling). Die vierköpfige rumänische Tätergruppe wurde gefasst und zu Haftstrafen zwischen fünf und acht Jahren verurteilt.

Für Schlagzeilen sorgte ein versuchter Raubmord auf eine 76-jährige Frau in Untertullnerbach (Bezirk St. Pölten). Das schwer verletzte Opfer wurde hilflos am Tatort zurückgelassen und erst nach 24 Stunden gefunden. Die einschlägig vorbestraften bulgarischen Täter wurden von den Raubermittlern gefasst, es setzte lange Haftstrafen zwischen acht und 15 Jahren.