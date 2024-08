76-Jährige bei Home Invasion fast getötet: Ermittler fassten "Brutalo-Bande"

Nachdem mehrere Schwerkriminelle in Untertullnerbach im vergangenen Februar in ihrem Haus bei einem Raubüberfall eine 76-jährige Frau beinahe zu Tode malträtierten, haben Ermittler des NÖ Landeskriminalamtes den Fall geklärt und drei verdächtige Bulgaren (35, 39, 40) gefasst. Der 39-Jährige handelt es sich um einen Schwerverbrecher mit 28 Vorstrafen.

Die Verbrecher hatten sich anscheinend bewusst ein, auf Grund ihres schlechten Allgemeinzustandes "wehrloses Opfer“ ausgesucht. Zumindest zwei maskierte Männer waren an dem Freitagabend in das Haus der Pensionistin eingedrungen und hatten die 76-Jährige mit Gewalt brutal niedergerungen. Zugang zum Wohnhaus sollen sich die Verdächtigen über die Terrassentür im Obergeschoss verschafft haben.

Völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit war es am 23. Februar in der 300-Seelen-Gemeinde Untertullnerbach im Bezirk St. Pölten-Land beinahe zu einem Raubmord an einer 76-jährigen Frau gekommen. Im Zug einer Home Invasion wurde die betagte Dame von Kriminellen in ihrem Haus heimgesucht und beinahe zu Tode misshandelt .

Die schwer Verletzte wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Sie erlitt bei dem Angriff zahlreiche schwere Verletzungen im Bereich der Arme, Beine und des Rückens sowie Funktionsstörungen am Herzen. Durch einen ärztlichen Sachverständigen wurden die Verletzungen als "schwer und besonders quälend" beurteilt".

Nach der Dauer von zirka einer Stunde verließen die Täter das Wohnhaus und ließen die betagte Frau gefesselt und geknebelt zurück. Fast 20 Stunden musste sie in dieser für sie "lebensbedrohlichen Lage“ ausharren, ehe Angehörige die 76-Jährige fanden und die Rettungskette in Gang setzten.

In Folge dessen konnten der 35-Jährige und der 43-Jährige in Bulgarien und der 40-Jährige in Tschechien verhaftet werden. Alle drei wurden mittlerweile nach Österreich überstellt, verweigerten jedoch die Aussage. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt St. Pölten.

39-Jähriger noch nicht lokalisiert

Der Aufenthaltsort des 39-Jährigen konnte bislang noch nicht festgestellt werden, dazu laufen Maßnahmen, wie es heißt.