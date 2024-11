Beinahe Raubmord: 67-Jähriger bei Kauf von Luxus-Uhr niedergestochen

Eine heiße Spur verfolgt das NÖ Landeskriminalamt nach einem beinahe tödlichen Raubüberfall am Freitag in Brunnkirchen bei Krems. Ein 67-jähriger Mann, der eine Luxus-Uhr über eine Internetplattform zum Kauf angeboten hatte, wurde von den vermeintlichen Käufern überfallen und mit einem Messer niedergestochen.

Josef F. gilt als Sammler und Liebhaber teurer Uhren. Eine davon dürfte der 67-Jährige via Online-Plattform zum Kauf angeboten haben. Am Freitag dürfte es an der Adresse des Mannes in Brunnkirchen zum Zusammentreffen mit den vermeintlichen Käufern der wertvollen Uhr gekommen sein, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei.

Messer in die Brust gerammt

Während dieses Treffens zwischen dem Verkäufer und den Interessenten wurde Josef F. zusammengeschlagen und mit mehreren Messerstichen im Brustbereich schwer verletzt. Die Täter rafften mehrere hochpreisige Uhren des Mannes an sich und ergriffen die Flucht.

Nach dem Notruf waren Polizeikräfte und Spezialeinheiten Freitagabend im Bezirk Krems und in angrenzenden Gebieten mit der Alarmfahndung nach den Tatverdächtigen beschäftigt. Während das Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht wurde, konnten die Räuber untertauchen.