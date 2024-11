Mann in NÖ geschlagen und entführt: Drei Verdächtige festgenommen

Das Opfer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, berichteten die " NÖN" am Samstag online. Die Polizei bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Vorfall und die drei Festnahmen . Nähere Details wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt.

Laut "NÖN" ereignete sich der Vorfall am Donnerstag. Ein Mann aus dem Bezirk Zwettl soll von den drei Verdächtigen zusammengeschlagen und in ein Auto gezerrt worden sein. Das Trio dürfte vom Opfer Geld gefordert und gedroht haben, ein nachteiliges Video zu veröffentlichen.

Opfer konnte bei Halt flüchten

Bei einem weiteren Halt gelang dem Opfer nach Angaben der "NÖN" schließlich die Flucht. Es alarmierte die Polizei, die drei Männer wurden dem Medienbericht zufolge Freitagfrüh in Waidhofen an der Thaya festgenommen.

Am Freitagmorgen um 6.25 dürfte der Zugriff erfolgt sein. Die drei Tatverdächtigen wurden verhaftet und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems in die Justizanstalt Krems gebracht, wo sie nun in U-Haft sitzen.