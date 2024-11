NÖ: Großfahndung nach Räuber, der Mann in Wohnung niedergeschlagen hat

Mit einer Großfahndung ist derzeit die Polizei im Bezirk Krems und auch in angrenzenden Gebieten beschäftigt. Laut ersten Informationen ist es am Nachmittag im Bezirk Krems zu einem brutalen Raubüberfall auf einen Mann in einer Wohnung gekommen.

Während das Opfer mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden musste, ist der Räuber geflohen. Der Verletzte soll vorerst nicht vernehmungsfähig sein, erfuhr der KURIER. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot im Einsatz steht, hält sich vorerst mit Informationen sehr bedeckt.

Einzeltäter

Es dürfte sich nach ersten Informationen um einen Einzeltäter handeln. In den Bezirken Krems und Tulln sollen mit Gewehren gesicherte Beamte auch Straßenkontrollen durchführen, wurde dem KURIER berichtet. Auch ein Polizeihubschrauber wird eingesetzt.

Laut Landespolizeidirektion NÖ hat das Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsgruppe Raub, den Fall übernommen. Am Tatort werden Spuren gesichert. Keine Informationen gibt es vorerst, ob bei der Tat Waffen im Spiel waren. Auch über die Art und Höhe der Beute gibt es vorerst keine Angaben.