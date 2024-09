Home Invasion in Würnitz: Die vier Angeklagten plagte Geldnot

Es war 1 Uhr Früh, als vier vermummte und bewaffnete Männer am 7. Februar über einen Zaun in der kleinen Ortschaft Würnitz in NÖ sprangen. Sie zwängten die Tür zum Wohnhaus mit einem Schraubenzieher auf. Was danach folgte, ist auf einem Video dokumentiert. Die Hausherrin wurde munter, hielt Nachschau - und traf auf die vier Männer, die plötzlich auf sie einschlugen. Unter anderem mit einem Brecheisen, wie die Staatsanwältin ausführt. Die Schreie, die die Frau in Todesangst ausstieß, gingen durch Mark und Bein.