Nach bewaffnetem Raubüberfall in Amstetten: Ein Täter weiter flüchtig

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Frau in einem Wohnhaus in Amstetten mit nachfolgendem Schusswechsel mit der Polizei wird weiter nach einem dritten Räuber gefahndet. Bei den zwei auf der Flucht in einer dramatischen Konfrontation gestellten Kriminellen handelt es sich um einen 58-jährigen Kosovaren und einen 55-jährigen Albaner. Aussage verweigert Das Duo soll, wie berichtet, mit einem Mittäter bei dem schweren Raub in einem Einfamilienhaus in einem peripheren Amstettner Stadtteil ertappt worden sein. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mitteilte, verweigerte der Jüngere bislang die Aussage, der 58-Jährige war umfassend geständig. Auch andere Details gab die Polizei bekannt. Zum flüchtigen Komplizen laufen jedoch Erhebungen, Informationen zu seiner Person werden deshalb aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt gehalten.

Das maskierte Trio war Freitagfrüh in das Haus eines pensionierten Ehepaares eingedrungen. Die Frau, die sich allein in dem Gebäude befand, dürfte "mit körperlicher Gewalt als auch unter Androhung einer mitgeführten Pistole sowie eines Hiebgegenstandes unter Kontrolle gebracht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt worden sein“, teilte die Polizei mit. Paketzusteller alarmierte Polizei Als der Mitarbeiter einer Spediteurfirma gegen 7 Uhr bei dem Haus hielt, flüchteten die drei Verdächtigen. Der Zusteller verständigte sofort über den Notruf die Polizei. Eine groß angelegte Fahndung war die Folge.

Dabei trafen Polizisten auf die beiden Verdächtigen. Beim Versuch die Männer, die zu Fuß unterwegs waren, anzuhalten, soll einer von ihnen auf die Beamten geschossen haben. Ein Uniformierter erwiderte das Feuer. Dann gelang es, die beiden mutmaßlichen Täter festzunehmen, auch die Pistole wurde sichergestellt. Auch erbeutetes Geld wurde sichergestellt, wobei unklar ist, ob es sich dabei um die gesamte Beute handelt, hieß es gegenüber dem KURIER.