Ein Verletzter nach Einbruch in Wien-Penzing

Von Pascal Manasek

In der Nacht von Sonntag auf Montag - rund um Mitternacht - hörte ein Hausbewohner Geräusche an der Eingangstüre. Kurz darauf öffnete sich von außen die Türe und ihm standen zwei maskierte Männer gegenüber. In einem darauffolgenden Handgemenge wurde er mit Faustschlägen verletzt, woraufhin die unbekannten Täter die Flucht antraten.