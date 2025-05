87-Jähriger in seinem Haus in Penzing brutal überfallen

Über ein Nachbargrundstück dürfte sich ein bislang unbekannter Täter Freitagmorgen Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses im 14. Bezirk verschafft und dort gewartet haben, bis der Hausbewohner gegen neun Uhr sein Haus zu verlassen wollte.

"In dem Moment sprang der maskierte Täter aus seinem Versteck, drängte den 87-jährigen Mann zurück in dessen Haus, stieß ihn zu Boden und schlug und trat wiederholt auf ihn ein", berichtet die Landespolzeidirektion Wien am Samstag.

Mobiltelefon zerstört

Um das Opfer daran zu hindern Hilfe zu rufen, habe der Unbekannte das Mobiltelefon des Opfers besschädigt. Der Täter durchsuchte daraufhin das gesamte Haus und flüchtete anschließend mit Bargeld - einem hohen dreistelliger Euro-Betrag.