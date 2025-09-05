Schusswechsel mit Polizei: Großfahndung im Mostviertel
Im Raum Amstetten ist aktuell ein massiver Polizeieinsatz im Gange. Die Exekutive dürfte auf der Jagd nach Kriminellen sein. Ein Polizeihubschrauber war in den Morgenstunden an der Fahndung beteiligt.
Lange Zeit wurde das Gebiet östlich von Amstetten und angrenzende Gemeinden Euratsfeld und St. Georgen/ Leutzmannsdorf überflogen.
KURIER-Informationen zufolge wurde nach einem gescheiterten Überfall auf ein älteres Ehepaar im Bezirk Amstetten eine Fahndung gestartet. "Nachdem Polizeibeamten ein Auto stoppen wollte, kam es zu einem Schusswechsel mit den Verdächtigen", berichtet Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich. Verletzt wurde dabei niemand.
Zwei Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen sollen, konnten bereits festgenommen werden. Eine Mann soll noch flüchtig sein, die Großfahndung läuft deshalb weiter.
