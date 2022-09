Home Invasion im Bezirk Gänserndorf: Tätergruppe ausgeforscht

Obwohl die Täter versucht hätten, dem 82-Jährigen den Mund zuzuhalten, um ihn am Schreien zu hindern, wurde die 78-jährige Ehefrau des Opfers aufmerksam und eilte ins Wohnzimmer. Dort angekommen sei die Frau sofort von einem Täter überwältigt und zu Boden gedrückt worden. Außerdem seien ihr massive Schläge gegen den Hinterkopf versetzt worden, berichtet die Polizei. In der Folge hätten die Täter zuerst versucht, die 78-Jährige an den Handgelenken zu fesseln, ehe sie die Frau vom Boden hochzogen und brutal an den Haaren ins Arbeitszimmer gezerrt hätten. Die Täter hätten „Geld, Geld! Gold, Gold!“ gefordert, woraufhin die 78-Jährige aus einer Lade Geld herausnahm und den Tätern übergab. Anschließend hätten die unbekannten Täter alle Kästen und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht und sämtlichen Schmuck und das erbeutete Bargeld an sich genommen.

In Folge seien beide Opfer von den Tätern zum Möbeltresor geschleppt und unter fortlaufenden Misshandlungen zu dessen Öffnung gezwungen worden. Während die 78-Jährige den Tresor öffnen sollte, sei der 82-Jährige ständig von einem Täter mit der Axt bedroht worden. Die Forderung sei auch durch massives Einschlagen mit der Axt auf verschiedene Einrichtungsgegenstände untermauert worden, so die Polizei. Aufgrund der Aufregung und Angst war es zunächst weder dem Mann noch seiner Frau möglich, den Tresor zu öffnen, weshalb ein Täter immer wieder mit der stumpfen Seite der Axt auf den 82-Jährigen eingeschlagen habe. Als es dem Mann letztlich gelang den Tresor zu öffnen, hätten die Täter den gesamten Inhalt entnommen.

Mit diversen Gegenständen gefesselt

Im Anschluss wurden beide Opfer mit einer Hundeleine, diversen Kleidungsstücken und Stromkabeln an Händen und Füßen gefesselt und aufgefordert, sich ruhig zu verhalten. Danach seien die Täter mit der hohen sechsstelligen Raubbeute, in Form von Bargeld, Goldbarren und Schmuck, in eine vorerst unbekannte Richtung vom Tatort geflohen, so die Polizei. Das 78-jährige Opfer konnte sich nach geraumer Zeit von ihrer Fesselung selbst befreien und über Notruf die Polizei verständigen.