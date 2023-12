Home Invasion um 4 Uhr morgens: Drei Täter hielten in NÖ vier Bewohner in Schach

Durch die Geräuschkulisse wurde der 67-Jährige in der Wohnung im Obergeschoss wach und wollte nachsehen. Als er die Wohnung betrat, wurde von einem unbekannten Täter mit der Waffe bedroht. Die beiden unbekannten Täter stahlen Wertgegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Während der Tat soll sich auch noch ein dritter, ebenfalls unbekannter Täter in der Nähe des Wohnhauses aufgehalten haben.

Von den Opfern wurde verspätet die Anzeige erstattet. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Sämtliche Opfer erlitten einen Schock.