Höchster Beamtenjob der Stadt Neunkirchen neu besetzt

Mit seiner Bestellung wird dem Ergebnis des Hearings am 22. Jänner, bei dem Holzer Erstgereihter war, Rechnung getragen, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Insgesamt hatten sich 13 Kandidatinnen und Kandidaten um die Leitung der Verwaltung in der Bezirkshauptstadt beworben, vier Bewerber wurden zum Hearing eingeladen.

Karriere

Holzer hat das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen. Der 32-jährige gebürtige Steirer bringt Berufserfahrung im Bereich des Landesverwaltungsgerichtes mit. Außerdem war er in den Bezirkshauptmannschaften Melk und Bruck an der Leitha im Bereich Gewerbe, Strafen sowie Jugend und Soziales tätig. Zuletzt war er Bereichsleiter Jugend und Soziales bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha.

„Mag. Holzer ist ein dynamischer, junger Jurist, der sicherlich neuen Wind ins Rathaus bringen wird. Das Ergebnis beim Hearing war eindeutig und auch persönlich hat er mich mit seiner höflichen, netten, aber zielstrebigen Art überzeugt“, so Bürgermeister Herbert Osterbauer.