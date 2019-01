Geldstrafe für Bürgermeister und Stadtamtsdirektor

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat jedenfalls dieser Tage eine Entscheidung in der Causa getroffen. Wie Sprecher Erich Habitzl gegenüber dem KURIER bestätigt, hat man beiden Beschuldigten eine diversionelle Erledigung mit einer Geldbuße angeboten. Die Antwort, ob sie annehmen, steht noch aus. Falls nicht, kommt es zu einer öffentlichen Verhandlung bei Gericht.

Am kommenden Montag tritt Wiedner jedenfalls wieder seinen Dienst im Rathaus an. Nach Bekanntwerden der Affäre war er mit einem mehrwöchigen Urlaub aus der Schusslinie genommen worden. Für die Neunkirchner SPÖ sei das Vertrauen in den obersten Bediensteten der Stadt erschüttert. "Wie soll das nach der Sache nun im Rathaus gut weitergehen? Wiedner wurde von der Personalvertretung angezeigt, er ist aber der Personalchef. Wie kann man sicherstellen, dass es gegen diese Mitarbeiter keine Repressalien gibt?", so SPÖ-Stadtrat Günther Kautz.