Historische Grenzziehung von Gerasdorf in Erstauflage

Besonders stolz ist Othmar Scheider aber darauf, dass es ihm nach mehr als 250 Jahren gelungen ist, ein historisches Rätsel rund um die Katastralgemeinde Seyring zu lösen: Bereits im Jahre 1762 wurde Pater Joseph Liesganig von Maria Theresia beauftragt, zwei Gradmessungen, die die Basis der Vermessung der habsburgischen Länder sein sollte, vorzunehmen. Die Eckpunkte einer der beiden Gradmessungen, der „Marchfelder Basis“ waren bisher unbekannt.

Othmar Scheider ist es gelungen, eine deutsche Übersetzung des lateinischen Werks von Liesganig zu erhalten. Damit konnte festgestellt werden, dass der nördliche Endpunkt der Vermessung in Seyring und der südliche, nicht wie angenommen in Glintzendorf, sondern in der Nachbargemeinde Großhofen lag.

Finanziert wurde die Broschüre durch Sponsoring lokaler Unternehmen. Der Reinerlös soll in der Gemeinde bleiben: „Es kommt dem Verein ‚Geh mit uns‘ zugute, der mehrfach behinderte Menschen in Kapellerfeld betreut“, so der Autor.