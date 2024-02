Hinrichtung in NÖ: Ungarn geben den Tatverdächtigen nicht frei

Hasan D. steht im dringenden Verdacht, am 24. September 2023 seinen Widersacher wegen hoher Schulden am Parkplatz des Kinocenters in Wiener Neustadt mit mehreren Schüssen hingerichtet zu haben. Er war einige Stunden nach der Bluttat auf seiner Flucht rund 430 Kilometer vom Tatort in Wiener Neustadt entfernt am ungarischen Autobahngrenzübergang Röszke der Polizei ins Netz gegangen.

Waffe und Munition im Auto

Er hatte versucht, sich über die Grenze in Richtung Serbien abzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits international nach ihm gefahndet worden.