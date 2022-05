Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger (ÖVP) präzisierte das Paket. „Im Neubau heben wir die Förderdarlehen um zirka 19 Prozent an, indem wir die Fördernominale von 13,5 Euro auf 16 Euro pro Quadratmeter anheben.“ Damit verringere man die Baukosten für die gemeinnützigen Wohnbauträger spürbar. Dadurch sollen auch die Mieten weiter leistbar bleiben.

Wohnraumsanierungen

Im Sanierungsbereich wird der vierprozentige nicht rückzahlbare Annuitätenzuschuss der anerkennbaren Renovierungskosten ausgedehnt. Die Rückzahlungsfrist wird von 15 auf 20 verlängert. Damit wird für Bauträger eine längerfristige Finanzplanung möglich. Die Kreditraten für eine Finanzierung können so über einen längeren Zeitraum zurückbezahlt werden, erklärte Eichtinger.

Die zweite Maßnahme im Sanierungsbereich ist die Erhöhung der förderbaren Obergrenze von 1.000 Euro auf 1.200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Eichtinger wies darauf hin, dass in NÖ in 520 der 573 Gemeinden, also nahezu flächendeckend, gemeinnützige Wohnhausanlagen betrieben werden.

Die schnellen Maßnahmen seien wichtig und effektiv, lobte der Obmann der Gemeinnützigen Wohnbauvereinigung, Manfred Damberger.

4.000 Wohnungen

Trotz Teuerungswelle würden alle 32 Wohnbauträger ihre im Vorjahr begonnenen Projekte mit 4.000 Wohnungen heuer nahezu ohne Verzögerung fertigstellen können, beruhigte er auf eine derartige Wohnung Wartende. Auch die für heuer vorgesehenen Projekte mit ebensovielen Einheiten würden zum Großteil planmäßig gestartet, so Damberger. Bei rund einem Viertel warten die Bauträger aber den momentanen Hype am Bausektor ab und starten im Winter und im kommenden Frühjahr, wo sich erste Lücken in den Auftragsbüchern zeigen, so Damberger .