"Hiataeinzug": 600-jähriges Bestehen wurden gebührend gefeiert

Der "Hiataeinzug" in Perchtoldsdorf ist das größte Erntedankfest Österreichs. Im Zentrum dieses Festes stehen alljährlich die Weinhüter, „Hiata“ genannt, die eine einzigartige Erntekrone, die so genannte „Pritschn“, mit einem prächtigen Einzug in die Kirche tragen.

Nach der Festmesse begab sich der Festzug vor das Rathaus, wo sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begeistert vom Jubiläumsfest und der langen Tradition zeigte: „Wir feiern heuer 600 Jahre Hiataeinzug´ - eine Tradition mit Strahlkraft weit über unsere Grenzen hinaus.“