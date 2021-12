Herzstillstand in Amstetten: Junger Vater dankt Lebensrettern

Bereits Ende November kam es in der LKW Werkstatt Wagner in Amstetten zu einem tragischen Notfall. Der 34-jährige Mechaniker Franz Redl klagte plötzlich über Schmerzen in der Brust und brach zusammen. Sein Arbeitskollege Manuel Schartmüller wählte sofort den Rettungsnotruf 144, die Notrufexpertin Nina Dietrich nahm das Gespräch entgegen, schnell war klar, dass es sich um einen Herzkreislaufstillstand handelte.

Via Telefon leitete Dietrich sofort die Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die Arbeitskollegen führten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte die Reanimation durch - mit vollem Erfolg.

Denn wie bekannt wurde, geht es Herrn Redl mittlerweile wieder gut. Zwei Wochen lag er auf der Intensivstation und konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

Dank an alle Retter