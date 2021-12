Knallfreies Silvester zum Wohl der Tiere in St. Pölten

„Neben den Überbleibseln von gezündeten Knallkörpern in der Natur und stundenlangen Lärm schon Wochen vor Silvester, war es vor allem unsere Familienhündin, die mir die Problematik von Feuerwerk und Krachern so richtig vor Augen geführt hat. Silvester bedeutet für sie 24 Stunden Angst“, schildert die Tierschützerin ihre Beweggründe.

Ruhiger Jahreswechsel

„Jene, die keine Haustiere oder nur wenig mit dem Thema am Hut haben, wissen oft gar nicht, was sie mit dem alljährlichen Feuerwerk anrichten können“, sieht der stellvertretende Obmann des St. Pöltner Tierschutzvereins Thomas Kainz in der Aktion auch eine Möglichkeit zur Sensibilisierung.

Um seinen Vierbeinern einen ruhigen Silvesterabend zu bescheren, sei es wichtig, selbst Ruhe zu bewahren und für die Tiere da zu sein. Ein Rückzugsort und gewohnte Ablenkungsgeräusche, wie Fernseher oder Radio, können die Tiere entspannen. Auch am nächsten Tag ist beim Spazieren Vorsicht vor herumliegendem Silvestermüll geboten.

Futter und Geld spenden

Coronabedingt konnten bei „Futter statt Böller“ im Vorjahr nur Geld gesammelt werden. Heuer werden am 31. Dezember zwischen 9 und 11 Uhr am Kundenparkplatz von Farben Christoph (Mariazeller Straße 6b) auch wieder Futterspenden für den Tierschutzverein St. Pölten und die Futterbox Österreich – Sozialtafel für Haustiere entgegengenommen.

„2019 kam so Nahrung für drei Monate für das Tierheim St. Pölten zusammen“, erzählt Drexler. Wer lieber Geld spenden möchte, könne dies bei Spendenboxen vor Ort und bei ausgewählten Partnern der Aktion tun: www.facebook.com/futterstattboellerstp