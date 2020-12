Auch ohne Lockdown: St. Pöltner feiern Silvester ohne Kracher

„Das Sammeln von Futterspenden ist heuer organisatorisch nicht möglich“, sagt die Initiatorin. „Heuer sammeln wir Geldspenden in Form einer Tierschutz-Tombola.“ Auch die Zielorganisationen wurden heuer erweitert, so gehen die Einnahmen in gleichen Teilen an das St. Pöltner Tierheim und an die Futterbox Österreich. Für zehn Euro bekommt man ein Los – erhältlich bei „Farben Christoph“, „BeNature by Astrid Kandler“ und der Druckerei Rutzky.

Teilnahme per Überweisung

Heuer kann die Aktion auch von zu Hause unterstützt werden. Spenden können zudem direkt an eine der beiden Organisationen überwiesen werden, immer versehen mit dem Verwendungszweck „Futter statt Böller“. Ein Screenshot der Überweisungsbestätigung wird via Facebook an die Administratoren gesendet und landet somit als Teilnehmer im Lostopf.