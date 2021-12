Das Christkindl zum Kennenlernen in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Still und heimlich legt das Christkindl am Heiligen Abend die Geschenke unter den Baum und bleibt dabei im Verborgenen. An den Adventsamstagen aber ist es zu sehen – und zwar in der St. Pöltner Innenstadt. Fröhliche Weihnachtslieder singend fährt es in einer Rikscha durch die Straße. Und es hat sogar einen „bürgerlichen“ Namen, nämlich Anita Hofmann. Des Rätsels Lösung: die St. Pöltnerin schlüpfte, nach der Premiere im Vorjahr, heuer wieder in die Rolle des Stp-Christkindls. „Das gelegentlich Schabernack treibt, mit den Kindern spielt, tanzt und auch ab und zu ein bisschen spitzbübisch“, erzählt sie über ihre Rolle.

Mehr als eine Rolle

Eine ihrer Schönsten, wie die freischaffende Theaterproduzentin, Sängerin und Tänzerin findet: „Hinsichtlich der Außentemperaturen im Winter ist es ein schwieriger Job. Aber wenn ich die Freude in den Gesichtern der Besucher und die glänzenden Augen – nicht nur bei Kindern – sehe weiß ich, dass ich ihn gut gemacht habe“, schwärmt Hofmann, die in Kooperation mit dem St. Pöltner Stadtmarketing und der Agentur Rlebnisreich auch die Frühlingsfee „Flora“ mimt.