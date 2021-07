Hell erleuchteter Davidstern als Gedenken an Gräueltaten

Der hell beleuchtete Davidstern über dem Baumkirchnerring erinnert an ein Stück dunkle Vergangenheit. An der Adresse der früheren jüdischen Synagoge soll das Symbol ein wesentlicher Beitrag zur Erinnerungskultur in Wiener Neustadt sein.

150 Jahre ist es her, dass im Mai 1871 die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) in Wiener Neustadt gegründet wurde. Anlässlich des 150. Jahrestages der Gründung hat man sich ein besonderes Gedenken einfallen lassen. Am Standort der 1902 nach den Plänen von Wilhelm Stiassny im maurischen Stil errichteten Synagoge wurde ein Lichtzeichen des österreichischen Künstlers Lukas Maria Kaufmann in fünf Metern Höhe installiert – in Form eines hell erleuchteten Davidsterns.

Diese Woche wurde das Lichtzeichen mit dem Namen „OT“ (hebräisch für das Wort Symbol) feierlich im Rahmen eines Festaktes im Beisein von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bürgermeister Klaus Schneeberger, der Vize-Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Claudia Prutscher und der Direktorin des Jüdischen Museums Wien, Danielle Spera-Engelberg illuminiert.