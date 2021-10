Rund 160 Personen aus fast allen Bezirken waren zum 40. Landeskongress der niederösterreichischen Grünen nach Waidhofen an der Ybbs gekommen. Zur Wahl für den ersten Listenplatz standen Helga Krismer-Huber, die schon bei den vergangenen Landtagswahlen als Spitzenkandidatin ins Rennen ging und Barbara Prewein, die Grüne-Vizebürgermeisterin von Zeiselmauer-Wolfpassing.

Das Votum der Delegierten fiel klar aus. 90,26 Prozent der Stimmen gingen an Krismer-Huber, sie wird die Grüne Spitzenkandidatin. Die Vizebürgermeisterin aus Baden ist seit 18 Jahren im NÖ Landtag und fühlt sich durch das hohe Votum in ihrer Arbeit bestätigt: „Unsere Ziele sind klar und einfach: Wir wollen ein Überleben in naher Zukunft und ein gutes Leben für jede Person in unserem Land. Es geht bei der nächsten Landtagswahl um mehr Stimmen für eine intakte Umwelt. Wir kämpfen mit der Jugend gemeinsam gegen die Klimakrise und gestalten mit ihnen die Zukunft. Wir wollen eine Partei sein, die weiterhin Haltung zeigt, wo andere Hass säen und die gestärkt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wie bisher auf die Finger schaut.“