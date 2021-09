Das Projekt aus den 70er-Jahren sorgt auch bei der Landessprecherin der Partei, Helga Krismer, nur für Kopfschütteln. Zusätzlich zu den ohnehin schon starken Bürgerprotesten brauche es nun auch politische Bekenntnisse zu Alternativen, denn die S34 als Entlastung der Mariazellerstraße im Stadtgebiet brauche es nicht. „Man muss sich ansehen, wer da im Auto sitzt. Viele könnte man mit attraktiven Bus- und Schienensystemen zum Umstieg bewegen“, meint Krismer. „Klar ist, dass jeder verärgerte Autofahrer im Stau ein Zeichen von verkehrspolitischem Versagen ist."

"Kopfschüttler-Projekte"

Die Traisentalschnellstraße sei aber nicht das einzige Projekt, das in NÖ für Kopfschütteln sorge. Mit dem Format „Kopfschüttler des Monats“ wolle man nun auf diese „Unsinnigkeiten im Land“ aufmerksam machen. „Für Projekte wie Umspannwerke neben Kindergärten oder Müllimporten aus Italien für heimische Deponien sind wir Grünen die Anlaufstelle der Bürger“, so Krismer. Per Mail können Bürger nun auf „Unsinnigkeiten“ aufmerksam machen.

Unter www.kopfschuettler.at werden die Anregungen gesammelt.