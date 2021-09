Pernkopf: Grüne als "Weltmeister im Verhindern" von (Öko)-Projekten

Weil in anderen Bundesländern, etwa im Bereich der Windkraft, zuwenig ausgebaut wird?

Die Ziele sind theoretische, die Nagelprobe findet immer erst in der Praxis statt. Von der Energiewende zu reden ist zu wenig, man braucht auch die Umsetzung. Hier muss ich die Grünen massiv kritisieren, weil sie von der Praxis vor Ort kein Bild haben. Ich könnte Hunderte Beispiele aufzählen, wo Energieprojekte an der Basis von den Grünen bekämpft werden. Das muss abgestellt werden. Es wird der Bau eines Transformators verhindert, anderswo wird ein Windrad verhindert, in einem weiteren Ort geht man gegen die Optimierung eines Kleinwasserkraftwerkes vor.

Die Energiewende entscheidet sich also an der Basis?

Die Grünen wollen die Windräder und Fotovoltaikanlagen verdoppeln, aber Leitungen will man nicht bauen. So geht das nicht. Wer bei der Energiewende A sagt, muss auch B sagen. Wer den Ausbau von Erneuerbarer Energie will, muss auch zu Stromleitungen Ja sagen, damit diese rasch genehmigt werden können. Bei einzelnen Projekten sind die Grünen leider Weltmeister im Verhindern.

Heftig diskutiert wird auch die Rolle von Gas im Zuge der Energiewende. Was kommt da auf die privaten Haushalte zu?

Hier gibt es einen Umstiegsplan, wobei die Linie der ÖVP sehr klar ist. Wenn Infrastruktur wie Gasleitungen schon im Boden liegt, ist für uns die optimale Lösung, dass das Gas durch grünes Gas substituiert wird. Hier soll es noch im Herbst eine Lösung geben. Ich halte nichts davon, eine Energieform zu verteufeln. Da ist ja enorm investiert worden, da liegt ja Volksvermögen in Form von Gasleitungen im Boden.