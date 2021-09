Österreich ist kein Umweltmusterland

Der ÖVP-Wirtschaftsbund will also die Dauer von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), die bei größeren Bauprojekten Pflicht sind, auf maximal zwei Jahre begrenzen. Sonst würde das Klimaschutzziel, bis 2030 nur mehr Strom aus Wasser, Wind und Fotovoltaik zu generieren, unmöglich erreicht werden können. Klimaschutz soll also Vorrang haben gegenüber Umweltschutz. Dass damit auch Großprojekte wie Schnellstraßen und Autobahnen schneller durchgeboxt werden könnten, ist wohl intendiert.

Klar, dass da nicht nur bei den Grünen die Alarmglocken läuten. Dennoch die Frage: Ist die Forderung legitim?