Helfer auf zwei Rädern: Rotkreuz-Motorradstaffel startet durch

März 2020, der Beginn der Pandemie: Der Verkehr auf der A4 steht still. Die Grenze zu Ungarn wurde geschlossen, bis zu 50 Kilometer reichten die Staukolonnen zurück. Mit Autos wäre die dringende Versorgung der Menschen, die auf eine Weiterfahrt warteten, unmöglich gewesen.

Hier kamen die beiden Motorradgruppen des Roten Kreuzes Niederösterreich aus Groß-Enzersdorf und Krems zum Einsatz: Sie kämpften sich mit ihren Maschinen durch den Stau, kümmerten sich um die Wartenden, deeskalierten die Situation. Es war die Geburtsstunde der Motorradstaffel in Niederösterreich, die ab sofort offiziell im Einsatz ist.

„Die beiden Motorradgruppen in Marchfeld und Krems gibt es nun ja bereits seit einigen Jahren, in der Coronakrise 2020 haben wir uns dann zusammengeschlossen“, erzählt Staffelkommandant Raphael Klippl. Die Teams aus Großenzersdorf und Krems sind also langsam zusammengewachsen und bilden nun eine Sondereinheit. Um möglichst schnell am Unfallort sein zu können, werden die beiden Standorte jedoch beibehalten.