Grün feiern im heurigen Festivalsommer

Bier, das Gefühl von Unbeschwertheit und die Lieblingsmusik – Festivals gelten für viele als Garant für einen gelungenen Sommer.

Auf der anderen Seite sind sie nicht gerade umweltfreundlich: Leere Bierdosen, Verpackungen, zerstörte Zelte – die Besucher hinterlassen allen Nachhaltigkeitsgedanken zum Trotz jedes Jahr tonnenweise Müll. Beim heimischen Festival-Aushängeschild, dem „FM4 Frequency“ sind es jährlich zahllose Zelte, die von den Besuchern einfach stehen gelassen werden.

Wenn also Felix Mayr-Melnhof und Elise Accarain in Bruck/Leitha heuer ein neues Elektronik-Festival auf die Füße stellen, ist klar: Es soll das „grünste“ Österreichs werden. „Wir wollen die Besucher auf eine Art Reise mitnehmen und ihnen eine andere Perspektive geben. Wie etwa ein nachhaltiger Lebensstil aussehen könnte“, sagt der Grazer Mayr-Melnhof. Die Gründer sind in diesem Feld keine Neulinge.