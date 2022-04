Barock bis Rock: Viel Programm für St. Pöltner Festivalsommer

Tags darauf, am 30. Juli, übernimmt dann der Blues die Bühne am Ratzersdorfer See. Es ist mittlerweile die 19. Auflage des Bluesfestivals, die mit einem Line-Up rund um die Mojo Blues Band von Mitorganisator Charlie Furthner, die Herzen der Fans laut Stadt St. Pölten höherschlagen lässt. Mit dabei sind The Hoodoo Men feat. Lareeze, die Mika Stokkinen Band sowie Douglas Linton & the Plan Bs.

„Dieses Festival bringt Jahr für Jahr internationale Gäste nach St. Pölten. Es kommen ja nicht nur Fans aus der Stadt oder aus Niederösterreich sondern aus Deutschland, Italien, Ungarn, ja sogar aus Holland für diesen einen Tag zu uns“, weiß Michael Bachel vom städtischen Veranstaltungsservice.

Drei Tage Jazz

Bei „Jazz im Hof“ werden zur Eröffnung am 18. August Camille Bertault - sie ist Frankreichs „Rising Star“ des Jazzgesangs - und der Österreicher David Helbock auftreten. Das zweite Konzert am Eröffnungsabend wird ein starkes Lebenszeichen aus der aktuellen tschechischen Jazzszene sein. „Tomáš Liškas sorgt mit „Invisible World“ für reife, originäre Musik und verbindet Elemente aus Modern Jazz und Kammermusik mit Anklängen an Flamenco und mediterranen Musikstilen“, freut sich die Künstlerische Leiterin Caroline Berchotteau auf die Neuentdeckung.

An den beiden weiteren Tagen werden etwa das kroatisch-österreichische Duo Valcic-Preuschl, das Quartett „La Luna de Seda“, die österreichische Pianistin Verena Zeiner, der israelische Schlagzeuger Ziv Ravitz und das trio akk:zent austrian accordion excess erwartet. Die Konzerte finden im Barockgarten des Stadtmuseums St. Pölten und bei Schlechtwetter im „Frei:raum“ statt.

Comeback für Fest am Rathausplatz

Auch das beliebte Sommerfestival am St. Pöltner Rathausplatz soll diesen Sommer in überarbeiteter Form zurückkehren, wie die Stadt ankündigte. Das kulinarische Angebot soll qualitativ hochwertiger werden, nähere Informationen werden aber erst bekannt gegeben.

