„Wir sind Wien“-Festival im Juni: Events in allen Bezirken

Das „Wir sind Wien“-Festival ist wie ein Adventkalender – nur im Sommer. Von 1. bis 23. Juni gibt es täglich Veranstaltungen, jeden Tag in einem anderen Bezirk. Am 1. wird der 1. Bezirk bespielt, am 2. der 2. Bezirk etc.

Heuer sei das Angebot breiter gefächert denn je, hieß es bei der Programmpräsentation am Montag. „Da spielt plötzlich ein Ensemble der Wiener Symphoniker im Park nebenan, man lauscht auf der Picknickdecke Top- Autoren oder geht zur Baulücke auf ein Jazz-Konzert“, sagte Veranstalterin Monika Erb von Basis.Kultur.Wien.

Die Events sind kostenlos. „Der Gratiseintritt stellt sicher, dass auch tatsächlich alle Menschen teilhaben können“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ).